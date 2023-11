Capcom lancia l'allarme: le Mod hanno un impatto positivo ma possono essere pericolose

In coincidenza dell'ultimo evento approntato da Capcom per presentare il REX Engine e illustrare i punti salienti della propria visione strategica, la software house giapponese ha lanciato un allarme sulla pericolosità delle Mod.

Nel corso di un apposito panel tenuto dai programmatori di Capcom, gli esperti della sicurezza della rinomata casa di sviluppo nipponica hanno discusso degli sforzi compiuti per arginare la piaga della pirateria e introdurre delle misure anti-cheat in grado di adeguarsi a un contesto in costante mutamento.

È proprio in funzione di questi sforzi che Capcom ritiene opportuno sottolineare come "le mod sono strumenti apprezzati dalla community perchè consentono di aggiungere o modificare varie funzionalità in un gioco preesistente. La maggior parte delle mod ha un impatto positivo, ma c'è un certo numero di contenuti è dannoso perché offende la moralità e minaccia l'ordine pubblico. Quando queste mod offensive vengono distribuite e diventano virali, l'immagine stessa del videogioco interessato da queste modifiche viene offuscata e il marchio ne risente".

I membri di Capcom che sono intervenuti nel corso del panel hanno così riferito che "tutte le mod sono per loro natura dei cheat. Le mod sono contenuti non ufficialmente supportati dal gioco, e quindi è impossibile distinguerli con gli strumenti che vengono implementati dai sistemi anti-cheat abituali".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a rivivere le emozioni dello speciale sui 40 anni di Capcom, festeggiati da tutti i fan della casa di sviluppo giapponese nel 2019.