Capcom ha lanciato un teaser di Resident Evil 3 Remake? Esaminiamo la situazione

Si fanno sempre più insistenti i rumor su Resident Evil 3 Remake, gioco mai annunciato in via ufficiale ma richiesto a grande voce dai fan dopo l'eccezionale successo riscosso dal remake di Resident Evil 2, fresco vincitore del premio Gioco dell'Anno ai Golden Joystick Awards

A far drizzare le antenne dell'intera comunità ci ha pensato la redazione di Eurogamer.net, in contatto con delle fonti non meglio specificate che affermano di essere certe della sua esistenza. Dal momento che a lanciare l'indiscrezione non è stato l'ultimo arrivato su 4chan, non siamo affatto stupiti dell'entusiasmo che è venuto a generarsi tra i giocatori, ulteriormente aumentato quando Shonen Jump ha dichiarato che al Jump Festa di dicembre Capcom svelerà due giochi inediti. E se tra questi due fosse compreso Resident Evil 3 Remake? Secondo noi è improbabile, ma mai dire mai.

Intanto, i fan continuano a setacciare la rete in cerca di indizi, a volte cogliendoli anche dove in realtà non ci sono. Negli ultimi giorni, ad esempio, si sta parlando molto di un poster condiviso da Capcom in occasione dell'inizio dei Saldi Autunnali di Steam. Per pubblicizzare gli sconti sui giochi della serie Resident Evil, la compagnia giapponese ha condiviso un poster (visibile in basso) che ritrae i volti più noti della saga, tra i quali figurano anche Jill Valentine (con gli abiti del terzo capitolo) e Nemesis... ovvero protagonista e villain di un gioco che in realtà su Steam non c'è!

Perché inserire anche loro? È questa la domanda che si sono fatti in molti. La presenza di questi due personaggi è stata vista come un teaser dell'imminente annuncio di Resident Evil 3 Remake, dato che il terzo capitolo non è disponibile su Steam... ma le cose stanno davvero così? Innanzitutto, quel poster non è stato realizzato per i saldi di Steam, bensì nel 2016 in occasione del ventesimo anniversario della saga di Resident Evil. Inoltre, anche se Resident Evil 3 non c'è sullo store di Valve, quei due personaggi, in un certo senso, ci sono: il costume di Jill Valentine di RE3 può essere sbloccato in Resident Evil HD Remaster, mentre Nemesis compare in Resident Evil: Operation Raccon City.

Quindi, sembra che in realtà Capcom non abbia lanciato alcun teaser, almeno non in questa occasione. L'esistenza di Resident Evil 3 Remake continua ad apparire molto probabile, ma al momento non c'è nessuna certezza al riguardo.