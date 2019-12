Capcom lavora ad un gioco non ancora annunciato, si tratta di Resident Evil 8?

Sembra che Resident Evil 3 Remake e Project REsistance possano non essere gli unici progetti a tema Resident Evil/Biohazard in sviluppo presso Capcom, almeno questa è l'impressione che si ottiene analizzando il testo di una email inviata ai membri del programma Resident Evil Ambassador.

Gli iscritti hanno ricevuto una newsletter che mostra nel dettaglio il nuovo sistema di ricompense del programma e fin qui niente di strano, una nota avvisa però che, come offerta di durata limitata, i membri potrebbero essere invitati nel prossimo futuro a sessioni di test di un gioco Capcom non ancora annunciato. Questo il passaggio incriminato: "Also, as limited offers to Ambassadors, we have invitations to a play test session of our unannounced title, and priority seats at our game show booth."

Non è chiaro se il gioco in questione sia un nuovo Resident Evil o se la compagnia si riferisca magari ad un progetto diverso, i cui test potrebbero essere aperti come bonus agli iscritti al programma Resident Evil Ambassador. Resident Evil 8 potrebbe essere una prima opzione logica ma ribadiamo di prendere quanto espresso con le dovute precauzioni, poichè il titolo misterioso potrebbe non essere in alcun modo legato a Resident Evil/Biohazard.

Recentemente la casa di Osaka ha registrato numerosi marchi come Dino Crisis, Rival Schools, Power Stone, Strider, Darkstalkers e Ghost n Goblins, che siano in arrivo nuovi remake di vecchi classici? Lo scopriremo probabilmente nel 2020.