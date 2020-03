Capcom starebbe lavorando ad un remake che non riguarda Dino Crisis e Code Veronica X

Resident Evil 3 Remake non è ancora uscito ma sta già attirando le critiche, positive e negative, dei fan di tutto il mondo. Tuttavia un recente rumor vedrebbe Capcom già al lavoro su nuovo inedito remake guidato dallo stesso team di supporto che ha riportato agli onori della cronaca le avventure di Jill Valentine.

La notizia è stata lanciata inizialmente da Video Game Chronicle che parlando del lavoro svolto da Tastuya Minami, ex CEO di Platinum Games e ora leader dello studio M-two Inc, su Resident Evil 3 Remake, ha affermato che "attualmente sta lavorando come sviluppatore principale in un progetto di remake più ampio per Capcom". Il rumor è stato ripreso a stretto giro dall'insider Aesthetic Gamer, considerato piuttosto affidabile nel settore, che ha aggiunto interessanti dettagli, parlando di un gioco previsto per il 2022 che non riguarderebbe un remake dei tanto chiacchierati Dino Crisis e Resident Evil: Code Veronica.



Insomma, secondo le voci Capcom, affiancata da M-Two, starebbe lavorando al remake di una serie non ancora toccata dalle operazioni di "restauro" che hanno coinvolto le IP della società negli ultimi anni. Se il rumor venisse confermato saremmo poi di fronte ad un titolo next-gen e data la libreria di titoli a cui può attingere Capcom, l'interesse non può che aumentare. Fateci sapere cosa vi aspettate!

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake è in uscita venerdì 3 aprile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sulle nostre pagine è già disponibile la recensione di Resident Evil 3 Remake.