Capcom lavorava ad un nuovo Dino Crisis, poi diventato Exoprimal? Rumor da Jeff Grubb

All'interno di un sondaggio rivolto ai suoi fan, Capcom ha chiesto ai giocatori se desiderano un nuovo gioco di Dino Crisis, la serie survival horror ormai ferma da oltre 20 anni. Ebbene, stando a quanto suggerito dall'insider e giornalista videoludico Jeff Grubb, la compagnia di Osaka è già tornata a lavorare al suo franchise.

A dire la verità, non è chiaro se le informazioni giunte a Jeff Grubb facciano effettivamente riferimento ad un nuovo gioco della serie. A destare i dubbi è il fatto che la voce di corridoio è giunta alle orecchie dell'insider prima dell'annuncio di Exoprimal, che come ben saprete propone ci mette dinanzi all'invasione di dinosauri in un'ambientazione Sci-Fi. Che i lavori su Dino Crisis si siano tramutati nella creazione di una IP originale come quella di Exoprimal?

Al momento è difficile darsi una risposta, ma quel che è certo è che i fan sperano che la serie con protagonista Regina abbia ancora qualcosa da dire. In questo senso, il fatto che la serie venga ancora tirata in ballo dalla stessa Capcom all'interno dei suoi sondaggi lascia ben sperare, ma naturalmente converrà attendere eventuali aggiornamenti ufficiali.

Nel frattempo vi proponiamo un tuffo nel passato nella riscoperta della serie di Dino Crisis, che si compone di tre giochi principali e di due capitoli spin-off.