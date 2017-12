Capcom: i lavori su Resident Evil 2 Remake sono in linea con la tabella di marcia

Dopo tanti mesi di silenzio, e a distanza di oltre due anni dall'annuncio del gioco,ha voluto rassicurare i fan sullo sviluppo di, confermando che i lavori procedono come da programma. Il progetto sarebbe ancora in linea con la sua tabella di marcia.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, il character designer di Capcom RikkTheGaijin ha risposto alla domanda di un fan sullo stato di Resident Evil 2 Remake, assicurando che il processo di sviluppo sta proseguendo come da programma. Scongiurati, dunque, i timori che volevano il rinvio o addirittura la cancellazione del gioco, anche se al momento non è stata fornita nessuna finestra di lancio indicativa.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Capcom nei prossimi. Magari sapremo qualcosa in più su Resident Evil 2 Remake all'E3 2018?