Capcom al lavoro su Dragon's Dogma 2 e remake di Final Fight e Power Stone?

Capcom sembra essere al lavoro su una marea di progetti non ancora annunciati, almeno stando a un documento trapelato dopo l'attacco Ransomware subito a inizio novembre dalla casa di Osaka.

Un leak ha svelato tanti nuovi giochi Capcom in arrivo e la lista continua ad espandersi, oltre ai già citati Street Fighter 6, Monster Hunter 6 e Resident Evil 4 Remake, la compagnia avrebbe in cantiere anche Dragon's Dogma 2, Mega Man Match, Resident Evil Apocalypse e vari altri remake. Ecco la lista trapelata, non ufficiale e ovviamente non confermata da Capcom.

Resident Evil Outrage – Q4 2021

Dragon's Dogma 2 – Q2 2022

Street Fighter 6 – Q3 2022

DGS 12 - Q1 FY21

Mega Man Match – Q3 2022

Resident Evil 4 Remake – Q4 2022

Regolith - Q4 FY21

Onimusha New Work – Q4 2022

Monster Hunter 6 – Q2 2023

Resident Evil Apocalypse – Q3 2023

Super Street Fighter 6 – Q4 2023

MH NS G - Q4 FY22

Shield G - Q4 FY22

Indies 2 - Q1 FY22

Indies 2 Port - Q2 FY22

Final Fight Remake – Q2 2024

Power Stone Remake – Q3 2024

Ultra Street Fighter 6 – Q4 2024

Resident Evil Hank – Q4 2024

New B - Q4 FY24

New C - Q1 FY24

Non è chiaro quanto la lista sia recente e se alcuni progetti siano stati cancellati, l'elenco include anche numerosi giochi evidenziati con nomi in codice come New B e New C, MH NS G, Shield G e un misterioso Indies 2. Da citare anche i remake di Final Fight e Power Stone, oltre a vari progetti legati a Resident Evil tra cui Resident Evil Hank, Resident Evil Apocalypse e Resident Evil Outrage.

Ribadiamo come niente di quanto riportato sia confermato e la lista potrebbe essere datata e non rispecchiare quelli che sono gli attuali piani di Capcom per la lineup futura.