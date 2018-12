Capcom è al lavoro su un gioco non ancora annunciato che sorprenderà i fan

Non solo Resident Evil 2 e Devil May Cry 5: Jun Takeuchi di Capcom ha rivelato in una recente intervista pubblicata su Famitsu che la compagnia è attualmente al lavoro su un progetto segreto che lascerà i fan a bocca aperta...

Takeuchi fa sapere che l'azienda sta assumendo nuovo personale proprio in questo periodo per poter gestire quattro progetti AAA, inoltre viene citato un titolo segreto apparentemente sorprendente: "il nostro obiettivo è quello di aumentare le dimensioni dello staff fino a quando saremo in grado di gestire quattro progetti AAA in contemporanea. Inoltre stiamo lavorando su un nuovo titolo che farà pensare... WOW, lo stanno facendo veramente?"

Nessuna notizia al momento riguardo il progetto misterioso, non è chiaro se possa trattarsi di una nuova IP, di un sequel (magari Monster Hunter World 2?) o magari di un nuovo remake/remaster.