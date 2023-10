Capcom, manca un annuncio all'appello: nuove informazioni su un gioco entro marzo 2024

L'attesa attorno al futuro di Capcom è elevata, complice la mancanza di info circa l'avvenire della roadmap videoludica dell'azienda: c'è l'annuncio di un titolo che manca all'appello, ma le ultime comunicazioni della software house risalgono a ieri, quando sono stati frenati gli entusiasmi per lo sviluppo di un nuovo Dino Crisis con REX Engine.

Dunque, di che gioco si tratta? Tutto farebbe pensare al prossimo capitolo della nota saga hunting game di Capcom: tra i nuovi rumor alla riscossa sulla presenza di Monster Hunter Paradise al lancio su Switch 2 ed il sempre più vicino 20esimo anniversario del franchise, è difficile pensare che si tratti di una semplice coincidenza. Inoltre, l'annuncio giungerà entro la fine dell'anno fiscale corrente (marzo 2024), mese nel quale Monster Hunter celebrerà il secondo decennio di vita.

La stessa Capcom ha confermato che nei prossimi mesi giungeranno maggiori dettagli sul prossimo capitolo di Monster Hunter, ma al momento non vi è altro che un assordante silenzio. Tuttavia, bisogna anche tener conto dell'assenza di informazioni circa lo sviluppo di Pragmata, titolo realizzato da Capcom per la current-gen videoludica ma sparito dai radar dopo che si è parlato di uno sviluppo ripartito da zero. Sorge allora spontanea la domanda: quale sarà il gioco prossimamente annunciato da Capcom? E soprattutto, quando arriverà l'annuncio in sé? Dicembre si fa sempre più vicino, perciò non è da escludere che il palco dei TGA possa accogliere lo special guest di cui sopra.