Capcom: il mercato console è stato revitalizzato dal successo di Switch e PS4

Nel corso dell'ultima conferenza con gli azionisti,si è dichiarata soddisfatta dei risultati ottenuti, dando il merito delle brillanti vendite a un "" dal successo commerciale di PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Secondo i responsabili finanziari della compagnia di Osaka, nel periodo che va da aprile a settembre 2017 l'industria dei videogiochi ha registrato numeri in crescita grazie alle ottime vendite di PS4 e Switch: "Il mercato è stato rivitalizzato dal successo di queste due piattaforme casalinghe, dopo anni di stagnazione a causa della crescita dei giochi mobile."

Capcom continuerà a investire nel settore dei giochi per console, come dimostra il prossimo lancio di Monster Hunter World e l'arrivo di nuovi progetti non ancora annunciati.