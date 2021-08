Capcom, il mercato PC sempre più importante: il gap con le console si è assottigliato

Storicamente piuttosto lontana dal mondo PC, Capcom si è avvicinata molto di più a questo segmento del mercato videoludico a partire dalla pubblicazione di Monster Hunter World. Dopo lo straripante successo dell'action game, il publisher nipponico ha preso consapevolezza di quanto importante sia diventata l'utenza PC nei suoi piani strategici.

In occasione del suo incontro con gli azionisti per discutere dei risultati finanziari da record del Q1 dell'anno fiscale, Capcom ha dichiarato che il gap tra le vendite console e PC si è significativamente assottigliato nel corso degli ultimi anni. La compagnia ha finalmente adottato un piano di pubblicazione multipiattaforma per i suoi titoli, e questo rinnovato approccio sembra aver pagato appieno gli sforzi profusi:

"Seguendo la nostra strategia principale di sviluppo multipiattaforma, continuiamo a fornire i nostri contenuti su una varietà di dispositivi, inclusi i PC, al fine di massimizzare il nostro bacino d'utenza. Come per le console casalinghe, riteniamo che i PC siano un canale importante. Sebbene la domanda per le versioni PC dei nostri giochi non abbiano superato quella per le versioni console nell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2021, riteniamo che il divario tra i due si stia riducendo".



Anche Monster Hunter Rise, attualmente ancora esclusiva Nintendo Switch, si appresta a sbarcare su PC nei primi mesi del 2022.