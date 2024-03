Capcom è il miglior publisher del 2023 per Metacritic, Sony fuori dalla top 10

Metacritic ha pubblicato la classifica dei migliori publisher di videogiochi del 2023, basata sull'accoglienza dei giochi pubblicati e quindi sul Metascore medio, sul numero di recensioni positive e sul numero di giochi pubblicati con voto superiore a 90/100.

A trionfare è Capcom grazie al grande successo di Resident Evil 4 Remake, seguono Raw Fury (Cassette Beasts) e Chorus Worldwide (A Space for the Unbound). Da notare come tra i grandi publisher Nintendo raggiunga il sesto posto mentre Bethesda è all'ottavo posto seguita da SEGA in nona posizione.

Top 10 migliori publisher 2023

Capcom Raw Fury Chrous Worldwide Dangen Entertainment Annapurna Interactive Nintendo Aksys Games Bethesda Softworks SEGA Thunderful

Da segnalare Sony in tredicesima posizione mentre Microsoft occupa la quindicesima posizione della classifica. EA si contende la sedicesima posizione con Team17, Square Enix rientra in Top 20 per un pelo (19esimo posto) mentre Ubisoft è fuori dalla top 20 (23 esima posizione) così come Bandai Namco (27esimo posto).

Nintendo è reduce dal grande successo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ma niente ha potuto contro Resident Evil 4 Remake e l'ottima accoglienza riservata agli altri giochi della casa di Osaka. Sony con due soli titoli pubblicati (Horizon Forbidden West Burning Shores e Marvel's Spider-Man 2) non riesce invece ad agguantare gli spot della top 10.

