Capcom: miglior trimestre di sempre grazie alle vendite di Resident Evil e Monster Hunter

Capcom ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale in corso, ovvero nel periodo compreso tra il primo aprile e il 30 giugno 2021. In questo lasso di tempo le vendite nette sono cresciute del 104.1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un reddito operativo aumentato del 120.4% su base annua.

Si tratta del miglior trimestre fiscale di sempre per la casa di Osaka che può quindi festeggiare grazie agli ottimi numeri generati dalla divisione gaming. In particolare la divisione "Digital Content" (che include i videogiochi) ha generato vendite pari a 43.918 milioni di yen e un reddito netto operativo di 24.455 milioni di yen grazie in particolare al traino di Resident Evil Village, titolo capace di distribuire 4.5 milioni di copie da maggio a giugno, in poco più di un mese di presenza sul mercato.

Resident Evil Village ha venduto bene e anche Monster Hunter Rise sta continuando il suo percorso commerciale con "vendite in crescita e un aumento di popolarità", Capcom in particolare sottolinea la crescita annuale delle vendite digitali, le quali rappresentano un segmento di business decisamente importante per la compagnia.

L'azienda continuerà a supportare i suoi franchise più celebri, dopo un periodo di appannamento commerciale la società è tornata in questi ultimi anni ad abbracciare il grande successo di critica e pubblico.