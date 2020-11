Capcom nel mirino degli hacker: 1TB di dati sensibili è nelle mani di malintenzionati

Nel corso delle ultime ore ha fatto il giro del mondo la notizia che riguarda il presunto furto di dati subito da Capcom, l'azienda di Osaka che ha dato vita a Devil May Cry, Monster Hunter, Resident Evil e altre importanti saghe videoludiche.

Stando alle informazioni diffuse sul web, il gruppo Ragnar Locker sarebbe riuscito ad impossessarsi di un terabyte di informazioni che sono state sottratte tramite un cyberattacco. A differenza di quanto accaduto ad Ubisoft con Watch Dogs Legion, il cui codice sorgente è stato rubato proprio qualche giorno fa, in questo caso non sembra esserci traccia di videogame all'interno del tera rubato: pare infatti che si tratti esclusivamente di documenti contenenti informazioni e dati sensibili sulle vendite dell'azienda in specifici periodi dell'anno (uno di questi è quello legato ai saldi Steam), passaporti, carte d'identità e carte di credito dei vari dipendenti.

Si tratta quindi di un grave colpo per Capcom, che ha pubblicato di recente il seguente messaggio:

"Nelle prime ore del mattino dello scorso 2 novembre 2020, alcuni dei network del Capcom Group hanno subito problemi che hanno coinvolto specifici sistemi, incluse le email e i file sui server. La compagnia ha confermato che si è trattato di un accesso non autorizzato da parte di un gruppo esterno e che ha fermato alcune operazioni in corso nei network interni nella stessa data."

Al momento non è chiaro se i dati siano già finiti in rete, ma è possibile che qualcosa del genere possa accadere nelle prossime ore e speriamo che le autorità giapponesi riescano in qualche modo ad arginare il problema.