Capcom: Monster Hunter Rise a 9 milioni, Resident Evil 2 vicino ai 10 milioni

Capcom ha aggiornato la lista dei "Platinum Titles", ovvero di quei titoli che hanno venduto oltre un milione di copie. La Top 10 vede sempre in testa Monster Hunter World con 18 milioni di unità ma ci sono alcuni nuovi ingressi come Resident Evil Village.

Da segnalare in particolare Monster Hunter Rise a quota nove milioni di copie mentre Monster Hunter World Iceborne ha raggiunto quota 9.2 milioni di unità. Ottimi numeri per Resident Evil Village che con 6.1 milioni di copie entra nella Top 10 dei videogiochi Capcom più venduti di sempre.

Monster Hunter World 18 milioni Resident Evil 7 Biohazard 10.8 milioni Resident Evil 2 9.6 milioni Monster Hunter World Iceborne 9.2 milioni Monster Hunter Rise 9 milioni Resident Evil 5 8.2ì milioni Resident Evil 6 8.2 milioni Street Fighter II 6.3 milioni Street Fighter V 6.2 milioni Resident Evil Village 6.1 milioni

Resident Evil 2 raggiunge le 9.6 milioni di unità vendute mentre Resident Evil 3 si ferma a 5.2 milioni mentre Devil May Cry 5 ha venduto cinque milioni di unità. Resident Evil 7 Biohazard raggiunge quota 10.8 milioni, più tiepidi i numeri di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin a quota 1.5 milioni e Street Fighter V a 6.2 milioni. Capcom ha registrato un fatturato record per il quinto anno consecutivo con i giochi del catalogo hanno registrato ottime performance commerciali.