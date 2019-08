Capcom: Monster Hunter World Iceborne e Street Figher 5 in streaming alla Gamescom

La divisione tedesca di Capcom ha ufficialmente annunciato la lineup degli eventi streaming che la compagnia di Osaka terrà nel corso della nuova edizione della Gamescom, ormai giunta alle porte.

Dal 20 al 24 agosto, ovvero nel lasso di tempo in cui si svolgerà l'evento di Colonia, Capcom mostrerà diversi dei suoi titoli in azione nel corso di eventi in streaming giornalieri. Tra i nomi di maggiore spicco presenti nel programma, troviamo Monster Hunter World Iceborne e Street Fighter V Arcade Edition, ma ci sarà anche spazio per i tornei, per le esibizioni di cosplay, per gli incontri con gli sviluppatori, e molto altro ancora. Per visionare la lineup giornaliera in versione integrale vi rimandiamo a questo indirizzo, mentre per la visione degli eventi potete raggiungere il canale YouTube ufficiale di Capcom Germany.

Ricordiamo che Monster Hunter World Iceborne arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 6 settembre, ed arriverà in seguito anche su PC a gennaio 2020. Street Fighter V Arcade Edition si è invece aggiornato di recente con i neo-arrivati E. Honda, Poison e Lucia, annunciati nel corso dell'EVO 2019 e già disponibili nel roster del picchiaduro.