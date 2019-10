Capcom e la next-gen: l'azienda guarda con cautela al game streaming

Nel corso della medesima riunione con gli azionisti che ha confermato l'apertura di Capcom a nuovi remake e revival, i vertici di Capcom hanno discusso delle prospettive dell'azienda in vista della next-gen e affermato di essere pronti ad abbracciare il game streaming, seppur con delle riserve.

Stando infatti a quanto illustrato dal COO Haruhiro Tsujimoto, l'intenzione delle alte sfere di Capcom è quella di "prestare molta attenzione agli sviluppi futuri delle tecnologie di game streaming e dell'evoluzione del 5G, per questo ha adottato una strategia multipiattaforma che non ci preclude l'opportunità di migliorare l'esperienza di gioco dei propri utenti attraverso servizi come il cloud gaming, specie se tali tecnologie sapranno ampliare il bacino di utenti".

Fatto questo dovuto preambolo, il massimo dirigente del colosso videoludico giapponese preferisce approcciarsi con cautela al game streaming di servizi come Google Stadia, PlayStation Now e Project xCloud affermando che "sarà necessario analizzare oggettivamente e con attenzione gli sviluppi di questi sistemi, studiando ad esempio quali cambiamenti potrebbero comportare nelle abitudini dei giocatori e nel modo in cui fruiscono i giochi su queste piattaforme cloud".

Nell'attesa di capire come si evolverà la strategia di Capcom con l'avvento delle console next-gen come PS5 e Xbox Scarlett e la probabile esplosione del fenomeno del game streaming, vi lasciamo alle nostre recensioni degli ultimi kolossal pubblicati dall'azienda nipponica, ossia Monster Hunter World Iceborne, Resident Evil 2 Remake e Devil May Cry 5.