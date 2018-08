Capcom non esclude a priori il remake di Resident Evil 3 Nemesis

Dopo il remake di Resident Evil 2, Capcom potrebbe riportare in vita anche Resident Evil 3 Nemesis? Allo stato attuale non ci sono piani in merito ma i produttori del gioco non hanno escluso questa possibilità...

Intervistati da PlayM.de durante la Gamescom, Kazunori Kadoi e Yoshiaki Hirabayashi, rispettivamente Game Director e Producer di Resident Evil 2 Remake, hanno dichiarato che "al momento l'azienda è focalizzata sul ritorno di Resident Evil 2 ma non possiamo escludere nulla per il futuro", ribadendo come ogni piano in merito verrà stabilito dopo aver valutato il successo dell'operazione RE2 Remake.

Resident Evil 3 è stato pubblicato originariamente nel 1999 su PlayStation ed ha riscosso un notevole successo vendendo oltre tre milioni di copie e arrivando in seguito anche su PC e Dreamcast. A luglio, Capcom ha pubblicato sui social un'immagine di Nemesis facendo pensare a un possibile ritorno del gioco, vedremo quindi come si evolverà la vicenda in futuro.