Capcom non molla: il marchio di Deep Down è stato registrato nuovamente

La storia videoludica è ricca di progetti annunciati e mai pubblicati, ma pochi sono diventati iconici come Deep Down di Capcom, un action RPG alla Dark Souls annunciato nel 2013 che avrebbe dovuto far parte della line-up di PS4.

Dopo l'annuncio ufficiale, Deep Down ha continuato a farsi vedere regolarmente in trailer ed immagini, almeno fino all'inizio del 2015, prima di sparire definitivamente della scene. Degli evidenti problemi di sviluppo l'hanno portato prima a cambiare profondamente rispetto ai progetti iniziali e poi ad essere messo definitivamente da parte. Nonostante i guai produttivi e lo smantellamento del team originario, Capcom non si è mai dimenticato del suo progetto, come dimostrano i ripetuti rinnovi del marchio che ha effettuato nel corso dell'ultima decade.

Incredibile ma vero, nel 2023, ad ben dieci anni dall'annuncio iniziale, Capcom l'ha fatto nuovamente. Come segnalato su ResetEra, stavolta la casa di Osaka non si è limitata a rinnovare il marchio, ma ne ha registrato uno completamente nuovo! Stando alla timeline reperibile sul sito dell'Ufficio Brevetti degli Stati Uniti d'America, il nuovo marchio di Deep Down è stato ufficialmente registrato l'8 novembre, alimentando per forza di cose un mucchio di nuove domande.

Perché Capcom continua ad essere attaccata ad un progetto presumibilmente morto e sepolto da anni? Che lo abbia resuscitato per davvero? Quando ne avremo la certezza? Domande che al momento non hanno alcuna risposta ma che, lo ammettiamolo, ci stuzzicano non poco!