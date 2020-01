Capcom: il nuovo capitolo di Mega Man Battle Network vedrà mai la luce?

Capcom sembra essere tornata attivamente su una delle sue IP più celebri, ovvero Mega Man. Dopo un lungo periodo di "letargo" la società ha pubblicato Mega Man 11 nel 2018 e si prepara ora al lancio del nuovo Mega Man Zero/ZX.

Durante una intervista concessa a Tokyo TV proprio sulla nuova collection di Mega Man Zero/ZX in uscita il prossimo mese, gli sviluppatori Masazaki Eguchi e Kazuiro Tsuchiya sono stati incalzati sulla possibilità di rivedere una sotto-serie di Mega Man che non vede un nuovo capitolo ormai da molti anni: stiamo parlando di Mega Man Battle Network.

I due sviluppatori hanno risposto: " Ogni serie ha i suoi fan e in molti hanno chiesto un sequel. Non esiste una regola che dice - non faremo mai un sequel di questo gioco - e tuttavia siamo orgogliosi dei contenuti di Mega Man Battle Network e le idee superficiali non possono essere una risposta. Per fare un sequel avremmo bisogno di preparazione e di buone idee, oltre alle tendenze del mercato e alla sua maturità...abbiamo bisogno di tutti questi fattori dalla nostra parte" per poi continuare "ci sono state alcune coincidenze ma da quando ci è stato detto che abbiamo predetto il futuro, questi giochi hanno soddisfatto le aspettative. Superare questi elementi non è semplice. Dobbiamo superare la nostra immaginazione per farla incontrare con le nostre aspettative. Se queste condizioni accadono, allora potrebbe esserci una possibilità".

Insomma, Capcom, pur rimanendo sul vago, non esclude la possibilità di vedere un nuovo capitolo di Mega Man Battle Network. Intanto però si prepara al lancio di Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, previsto per il 25 febbraio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.