Capcom pensa di riportare in vita vecchie IP ma dipende dalle richieste dei giocatori

Capcom ha confermato durante un recente Q&A con gli azionisti che la compagnia ha intenzione di riportare in vita vecchie IP "dormienti" ma tutto dipenderà ovviamente dalle richieste e dai feedback della community.

Fondata nel 1983, Capcom ha una libreria di IP incredibilmente vasta, negli ultimi anni ha però portato avanti solamente pochi franchise come Monster Hunter, Resident Evil e Street Fighter, con pochissime eccezioni, basti pensare che Pragmata in uscita nel 2023, è la prima IP originale di Capcom in dieci anni. L'ultima IP globale lanciata dall'azienda è Dragon's Dogma nel 2012, se si esclude Megami Meguri in Giappone nel 2016.

La compagnia giapponese sta pensando di riportare in vita vecchie proprietà intellettuali: "al momento abbiamo dei piani per riportare in vita vecchie IP ma non abbiamo una roadmap e tutto dipenderà dalle richieste dei consumatori. Continueremo a tastare il terremo e valuteremo attentamente le tendenze del mercato."

E parlando di IP storiche di casa Capcom, la mente corre a giochi come Darkstalkers, Viewtiful Joe, Rival Schools, Power Stone, Lost Planet, Okami e tanti altri brand di successo in passato ma che negli anni hanno subito una battuta di arresto, tra questi rientrano anche Mega Man e Bionic Commando allo stesso Dragon's Dogma che ha appena compiuto dieci anni.