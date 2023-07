Capcom: il periodo d'oro continua grazie a Resident Evil, Street Fighter e Monster Hunter

Sospinta dal continuativo successo di Resident Evil e delle sue altre storiche IP, Capcom sta vivendo una nuova Golden Age sfornando uno dopo l'altro dei titoli di assoluta qualità. La bontà delle sue più recenti produzioni ha fatto sì che la casa di Osaka stia vedendo le sue entrate crescere con una certa costanza.

Come confermato all'interno del suo nuovo report finanziario, al termine del trimestre concluso il 30 giugno 2023, le vendite totali di Capcom sono aumentate del 73,8% su base annua e del 90,7% specificatamente nel settore gaming, o "business dei contenuti digitali". Interessante notare come le vendite nel 2022 durante lo stesso periodo erano diminuite del 48,9% rispetto al successo del 2021, anno di uscita di Resident Evil Village che aveva prodotto un enorme picco del +104,1% rispetto al 2020.

L'aumento delle vendite in questo specifico trimestre è ovviamente dovuto in parte al debutto esplosivo di Street Fighter 6, avendo il picchiaduro già raggiunto 1.97 milioni di unità vendute. Capcom riconosce anche gli ottimi risultati anche i volumi 1 e 2 della Mega Man Battle Network Legacy Collection, che hanno venduto insieme 1.32 milioni di unità. Resident Evil 4 remake si conferma ancora una forza trainante per la compagnia anche diversi mesi dopo il lancio, ed ha ora superato le 4.95 milioni di unità vendute. A questo va ad aggiungersi la costante ascesa del franchise di Monster Hunter, che con Monster Hunter Rise e la sua espansione Sunbreak sta continuando a fornire aggiornamenti costanti per la sua sempre attiva playerbase.

Situazione più particolare per Exoprimal, che è fuori dalla top 40 UK ma conta 1 milione di giocatori.