Capcom, i piani per l'E3 2019 e una sorpresa per il 6 giugno: c'entra Stadia?

Con un lungo post pubblicato sul sito ufficiale, Capcom ha svelato i suoi piani per l'E3 2019. Il fiore all'occhiello della compagnia giapponese sarà senza ombra di dubbio Monster Hunter World: Iceborne, espansione che proprio quest'oggi si è presentata in un trailer della storia.

Alla fiera losangelina sarà presentata una demo di Iceborne che consentirà ai giocatori di provare 3 missioni diverse, 14 tipi di armi e nuove opzioni di gameplay, tra cui la funzione Rampino Artiglio per la fionda. Le missioni saranno di difficoltà crescente: il Great Jagras per i nuovi arrivati (direttamente da Monster Hunter: World), la nuovissima e brutale viverna cornuta Banbaro per una sfida di media difficoltà, e il ritorno del Tigrex, uno dei mostri più amati della saga, per i cacciatori più temerari.

Sul live stage di Capcom si avvicenderanno alcune personalità di rilievo e avrà luogo un torneo eSport di Street Fighter. L'11 giugno, ad esempio, saliranno sul palco Ryozo Tsujimoto e Kaname Fujioka per parlare di Iceborne, e si svolgeranno i match d'esibizione della Street Fighter League: Pro-US 2019. Nei giorni successivi, il 12 e il 13, proseguirà la competizione del picchiaduro e ci saranno alcuni ospiti speciali che giocheranno ai nuovi contenuti di Iceborne. Durante ila fiera, inoltre, Yoshinori Ono di Street Fighter e Ryozo Tsujimoto & Kaname Fujioka di Monster Hunter World firmeranno i poster per i fan.

Capcom, inoltre, ci ha invitati a stare all'erta nei prossimi giorni che precederanno l'inizio dell'E3 2019, specialmente il 6 giugno, dal momento che potrebbe annunciare alcune novità. Si dà il caso che il 6 giugno è anche il giorno di Stadia Connect, trasmissione durante la quale il gigante di Mountain View annuncerà la data di lancio, i prezzi e i giochi del servizio di gaming in streaming. Che Capcom si stia preparando ad presentare dei giochi per Google Stadia?