Capcom: Pragmata e DLC di Resident Evil Village mostrati al Tokyo Game Show?

Come ogni anno, il Tokyo Game Show rappresenta per sviluppatori e publisher nipponici un'ottima occasione per presentare nuovi progetti e tenere aggiornati i fan sui titoli maggiormente attesi. Un leak potrebbe aver svelato anticipatamente i piani a cui Capcom sta lavorando in vista dell'evento.

Le indiscrezioni giungono dalle pagine di 4chan, portale che in diverse occasioni è stato scenario di previsioni poco accurate. Per questo motivo vi invitiamo sin da subito a prendere con le dovute cautele quanto riportato di seguito.

Secondo il leaker in questione, Capcom starebbe preparando un nuovo reveal dedicato a Pragmata, l'interessante progetto Sci-Fi stilisticamente vicino a Death Stranding per la prima volta presentato durante lo showcase che Sony ha dedicato a PlayStation 5 nel corso della scorsa estate.

Oltre a questo, sembra siano previste novità per il DLC di Resident Evil Village, annunciato nel corso dell'E3 di quest'anno, ma di cui non possediamo ancora informazioni concrete. Il leaker parla inoltre di aggiornamenti imminenti anche per quanto riguarda il franchise di Monster Hunter, con delle possibili novità riguardanti la versione PC di MH: Rise.

Ribadiamo che le informazioni riportate sono frutto di indiscrezioni dubbie, e pertanto vi invitiamo ad attendere che Capcom annunci ufficialmente i suoi piani per il TGS 2021. Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Pragmata non esordirà sul mercato prima del 2023.