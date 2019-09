Shinsekai Into the Depths di Capcom non è Deep Down ma un gioco per Apple Arcade

Nel corso del keynote di Apple, i rappresentanti di Capcom hanno presentato ufficialmente Shinsekai: Into the Depths, una nuova avventura subacquea per sistemi mobile iOS che entrerà a far parte del ricco catalogo di videogiochi di Apple Arcade.

Come illustrato dal Senior Manager di Capcom Peter J. Fabiano, Shinsekai Into the Depths ci porterà nelle profondità dell'oceano per farci vivere un'avventura intrisa di elementi platform, con tanti enigmi ambientali da risolvere dopo aver affrontato altrettante battaglie con delle creature delle profondità particolarmente territoriali.

L'offerta ludica di Into the Depths, quindi, sarà molto diversa da quella di Deep Down, come erroneamente suggerito dalle voci di corridoio rimbalzate in rete in queste giornate che precedono l'apertura del Tokyo Game Show 2019.

L'avventura 2D di Shinsekai: Into the Depths, in compenso, promette di regalarci un'esperienza appagante non solo dal punto di vista grafico, grazie a una colonna sonora evocativa e da un impianto di gameplay impreziosito da numerosi campionamenti audio degli animali che popolano i fondali degli oceani terrestri e dei fenomeni naturali che avvengono a quelle profondità.



Su queste pagine trovate infine un riepilogo di tutte le principali notizie videoludiche provenienti dal keynote Apple, con un focus sulle novità di Apple Arcade. L'uscita di Shinsekai Into the Depths su sistemi mobile della famiglia iOS è prevista in coincidenza del lancio del servizio in abbonamento Apple Arcade, ossia per il 19 settembre.