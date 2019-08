Capcom presenta i numeri di Resident Evil 2, Monster Hunter World e Devil May Cry V

Dopo aver presentato i propri recenti notevoli risultati finanziari, Capcom ha offerto maggiori dettagli sulle performance conseguite da tre grandi giochi della software house.

Si tratta di Resident Evil 2 Remake, il quinto capitolo della serie di Devil May Cry e di Monster Hunter: World. L'intera triade ha ottenuto risultati positivi in termini di successo commerciale. In particolare, riportando dati aggiornati al 30 giugno di quest'anno, Capcom riporta che:

Resident Evil 2 Remake può contare su 4,5 milioni di copie distribuite;

può contare su di copie distribuite; Monster Hunter: World vanta ben 13,1 milioni di copie distribuite;

vanta ben di copie distribuite; Devil May Cry V si assesta a 2,5 milioni di unità distribuite;

Le previsioni della software house in merito alle potenzialità commerciali delle sue produzioni sono inoltre ancora estremamente positive. Capcom prevede infatti che entro la fine del corrente anno fiscale, sia Resident Evil 2 Remake sia Devil May Cry V potrebbero essere in grado di vendere un ulteriore milione di copie ciascuno.



La Compagnia non si sbilancia invece sui possibili risultati commerciali di Iceborne, la grande espansione di Monster Hunter World che si sta preparando all'esordio sul mercato videoludico. Capcom riconosce però come l'annuncio della stessa, insieme ad una campagna di sconti, abbia incentivato le vendite di MHW. In attesa del suo esordio, vi segnaliamo che recentemente il team di sviluppo ha condiviso nuovi dettagli su Monster Hunter World Iceborne.