Capcom, il presidente lancia l'allarme: 'Il prezzo dei videogiochi è troppo basso'

Dopo aver ribadito l'intenzione di Capcom di non voler essere acquisita da Microsoft (e da altri colossi del settore), il presidente Haruhiro Tsujimoto ha riflettuto sul prezzo dei videogiochi moderni in relazione all'attuale stato dell'industria dell'intrattenimento.

L'alto esponente dello storico publisher e sviluppatore giapponese ritiene infatti che il prezzo medio dei videogiochi non sia sufficiente a ripagare gli ingenti costi richiesti per dare vita alle esperienze di intrattenimento più moderne.

Nell'ultima intervista concessa ai giornalisti di Nikkei, Tsujimoto ha lanciato l'allarme sostenendo chiaramente come "stante l'attuale situazione, il prezzo dei videogiochi è troppo basso". Proprio in ragione dei sempre più elevati costi di sviluppo, il boss di Capcom ritiene che le piattaforme mobile debbano diventare il nuovo 'territorio di conquista' della compagnia nipponica.

"Per molti anni il PC è stata la nostra piattaforma principale", spiega a tal proposito Tsujimoto prima di aggiungere come "attualmente vendiamo i nostri videogiochi su PC in 230 Paesi e regioni. In futuro il PC continuerà ad essere la nostra piattaforma principale, ma speriamo di raggiungere quanto prima il nostro obiettivo interno delle 100 milioni di copie vendute dai nostri videogiochi tripla A su smartphone".

Nei giorni scorsi, Capcom ha fissato la data di lancio di Resident Evil Village su iPhone e iPad, con tanto di prova gratuita.