Capcom: previsto l'annuncio di nuovi videogiochi durante il Jump Festa di dicembre

Nel corso della prossima edizione del Jump Festa assisteremo all'annuncio dei nuovi videogiochi di Capcom in arrivo su PC e console nel 2020 e oltre: a suggerirlo è il noto insider Ryokyuta2089, con indizi che conducono, appunto, verso la manifestazione che si terrà a fine dicembre a Chiba.

Nel momento in cui scriviamo, il colosso videoludico giapponese non ha ancora commentato le indiscrezioni che, se venissero confermate, aprirebbero degli importanti scenari per quanto concerne gli annunci dei titoli di Capcom destinati ad approdare su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nei prossimi mesi, con uno sguardo rivolto verso la next-gen e il lancio a fine 2020 di PS5 e Xbox Scarlett.

La lineup di titoli che saranno tra i protagonisti della kermesse giapponese che si terrà al centro congressi del Makuhari Messe di Chiba tra il 21 e il 22 dicembre, allo stato attuale, comprende "solo" Monster Hunter World Iceborne e Mega Man Zero / ZX Legacy Collection.

Dietro alle voci di corridoio sul Jump Festa fatte rimbalzare in rete dall'insider Ryokyuta2089 potrebbe esserci il tanto atteso annuncio ufficiale dello sviluppo di Resident Evil 3 Remake, ma anche il ritorno della mai dimenticata avventura fantasy intrisa di elementi soulslike e ruolistici presentata all'inizio di questa generazione con il nome (supponiamo provvisorio) di Deep Down. A tal proposito, ricordiamo che nei mesi scorsi i vertici dell'azienda giapponese hanno affermato che Capcom è aperta a nuovi remake e revival dopo il successo di progetti come Devil May Cry 5 e Resident Evil 2 Remake.