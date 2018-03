Capcom Pro Tour 2018: Youtube e Facebook trasmetteranno in esclusiva gli eventi

Il Capcom Pro Tour 2018 , circuito professionistico di Capcom, ha annunciato di aver raggiunto due importanti accordi per la trasmissione in streaming degli eventi.

Oltre a Twitch, tutti gli appuntamenti CPT verranno trasmessi in diretta su Facebook e YouTube. È interessante notare che, a differenza di molti altri, il circuito professionistico Capcom ha aggiunto nuove piattaforme anziché bloccarsi con un unico partner.

Mentre Twitch continua a dominare il mercato dello streaming, YouTube e Facebook hanno puntato in modo aggressivo sugli esport attraverso diverse offerte esclusive e molto allettanti.

A gennaio, Facebook ha firmato un accordo con ESL per i diritti di streaming in inglese riguardanti la ESL Pro League ed ESL One, sottraendo di fatto i diritti di trasmissione della Pro League a YouTube.

Nel 2017, YouTube ha collaborato in esclusiva con il FACEIT Esports Championship Series e ha trasmesso tornei esclusivi per giochi come Clash Royale. Twitch ha ottenuto l'esclusa per la Overwatch League, pagando $ 90 milioni per i diritti di trasmissione. Lo streaming su più piattaforme era stata la norma per gli organizzatori di tornei in passato. Tuttavia, negli ultimi anni, mentre Facebook e YouTube hanno cercato di rompere il dominio del mercato di Twitch, le esclusive sono diventate comuni.

Street Fighter avrebbe dovuto essere una proposta interessante per le piattaforme in cerca di un modo per portare la quota di mercato lontano da Twitch. Facebook ha persino ottenuto diritti esclusivi su giochi più piccoli come Paladins.

Con i picchiaduro in grande spolvero e Street Fighter che continua a guidarli, è sorprendente che nessuna piattaforma si sia mossa prima per ottenere i diritti di trasmissione dell'evento. Detto questo, questa decisione è più in linea con la filosofia di inclusività della community dei picchiaduro.

Inoltre, Capcom ha anche annunciato i suoi sponsor per il CPT 2018: saranno Razer, Vertagear e Victrix.