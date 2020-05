Capcom Pro Tour 2020: si farà online, finale live nel 2021

La situazione sanitaria legata alla pandemia globale di Covid-19, come ben sappiamo, ha avuto un grosso impatto anche sul mondo esport. Tutti gli eventi live sono stati cancellati o sospesi sino a data da destinarsi, compreso l'EVO e il Capcom Pro Tour.

Molti publisher e tournament organizer hanno trovato delle soluzioni alternative, per permettere ai giocatori di iniziare o continuare la stagione competitiva senza troppi stravolgimenti.

Tra questi c'è anche Capcom che, dopo aver cancellato le prime tappe del Pro Tour 2020, ha deciso di trasformarlo completamente in un nuovo formato online. Capcom riconosce che la rimozione di molti tornei che mettevano in palio i punti per la classifica potrebbe causare alcuni problemi agli organizzatori di tornei e ad altri partner per questa stagione, ma i vertici di Capcom hanno comunque assicurato che farà il possibile per mantenere il Pro Tour attivo.

Capcom sta dunque sostituendo il vecchio programma con diciotto nuovi eventi regionali online che si terranno dal 6 giugno sino alla fine dell'anno, a partire dal Nord America.

I vincitori di ciascun evento si qualificheranno automaticamente per la Capcom Cup 2020. I 18 vincitori si uniranno al campione della Capcom Cup 2019, iDom, per la fase finale della Capcom Cup 2020. L'ultimo posto a disposizione sarà deciso attraverso un voto della community tra i trentuno finalisti della Capcom Cup 2019.

Per compensare questo nuovo programma, Capcom trasferirà la Capcom Cup 2020 da Parigi agli Stati Uniti e le date si sono spostate dalla fine del 2020 a al primo trimestre del 2021, quindi si ipotizza al ritorno a eventi live.

Capcom continuerà a monitorare la situazione globale per decidere il miglior periodo in cui organizzare le finali, ma il team è attualmente concentrato per assicurarsi che Capcom Pro Tour Online 2020 possa davvero iniziare il prossimo 6 giugno.