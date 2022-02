Capcom è in procinto di essere acquisita? Jeff Grubb avrebbe lanciato un possibile indizio

Nell'ultima puntata del suo podcast, Jeff Grubb ha svelato una prossima grande acquisizione in vista utilizzando il termine "It Takes Two To Tango"... ma a quale compagnia si riferisce esattamente?

Il giornalista e insider non si è sbilanciato ma dopo la pronuncia di quelle parole, in molti hanno pensato ad Hazelight, lo studio di Josef Fares, autore di A Way Out e It Takes Two, vincitore del premio Game of the Year nel 2021. Altro nome è quello di Take-Two, compagnia proprietaria tra gli altri di Rockstar Games.

Tutto bello, quindi? In realtà Grubb ha poi smentito di volersi riferire alle due aziende citate e il nome fatto dalla community è quello di Capcom, tramite un collegamento indiretto. Un obiettivo/trofeo di Resident Evil 5 (uscito nel 2009) si intitola proprio "It Takes Two To Tango" e c'è chi pensa che Jeff abbia voluto utilizzare questo riferimento per rivelare l'acquisizione di Capcom da parte di una grande compagnia.

Si tratta però solamente di una speculazione, certo è che lo stesso Jim Ryan ha confermato che Sony acquisterà altri studi in futuro e dunque l'acquisizione di Bungie non è un caso isolato, è anche vero che la casa di Osaka potrebbe far gola ad altre multinazionali come Microsoft, Tencent, Facebook, Amazon o Google. Vedremo come si evolverà la situazione...