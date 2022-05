Capcom ha in programma di lanciare tanti grandi giochi quest'anno

Come annunciato nelle scorse ore, Capcom ha registrato profitti in crescita per il quinto anno consecutivo, la casa di Osakaha venduto oltre trenta milioni di videogiochi durante lo scorso anno fiscale, successo raggiunto grazie ai buoni numeri di Resident Evil Village, Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2.

Per l'anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2023, Capcom ha in programma di pubblicare vari titoli, come si legge in una slide dei documenti fiscali che riporta la dicitura "multiple major new titles."

Nel documento si parla in particolare di Sunbreak, la nuova espansione di Monster Hunter Rise in uscita il 30 giugno e si cita anche la volontà di aumentare le vendite dei giochi del catalogo tramite promozioni sugli store digitali e strategie di comunicazione online. Spazio anche ai giochi mobile a supporto continuo, ma anche in questo caso non ci sono indicazioni particolari.

Effettivamente, dopo Sunbreak, Capcom non ha annunciato ulteriori pubblicazioni per i prossimi mesi, tra i giochi in uscita potrebbe esserci Resident Evil Re:Verse e chissà che entro marzo la casa di Osaka non possa lanciare Exoprimal (lo sparatutto con i dinosauri) e Pragamata rinviato proprio al 2023, oltre magari ai tanto attesi DLC per Resident Evil Village. E ovviamente anche Street Fighter 6 potrebbe idealmente rientrare tra i titoli in uscita entro la chiusura dell'anno fiscale.