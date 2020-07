Capcom, progressivo addio ai giochi fisici: le vendite digitali toccano quota 80%

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, Capcom ha rivelato che le vendite digitali dei giochi pubblicati dalla compagnia hanno toccato quota 80% del totale, cifra destinata a crescere ulteriormente nel prossimo futuro.

La casa di Osaka continuerà a puntare sul mercato digitale con l'obiettivo di raggiungere una quota pari al 90%, senza abbandonare del tutto il mercato fisico per venire incontro alle esigenze dei clienti che preferiscono acquistare il disco, per motivi di praticità o eventuale assenza di connessioni performanti per download di enormi dimensioni.

Capcom vuole massimizzare i risultati ottenuti dalle vendite digitali, lo scorso anno questo mercato ha rappresentato il 53.3% delle vendite totali del publisher, dunque si tratta di una crescita esponenziale. Monster Hunter World Iceborne è il gioco che maggiormente ha contribuito a far aumentare questo dato, l'obiettivo come detto è quello di arrivare a raggiungere il 90% delle vendite digitali su base annua, traguardo che potrebbe essere tagliato già nel 2021 o 2022 grazie ai lanci di nuovi titoli di rilievo come Resident Evil Village, in arrivo il prossimo anno su PC, PS4 e Xbox One.