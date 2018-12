Capcom promette agli utenti un 'Regalo' in occasione del Nuovo Anno

Capcom sta vivendo un periodo di particolare fermento, grazie all'avvicinarsi delle date di pubblicazione di titoli attesissimi come Resident Evil 2 Remake e Devil May Cry 5.

Sembra però che la Software House stia tenendo in serbo qualche altra piccola sorpresa per il proprio pubblico. A renderlo noto è la stessa Capcom, tramite il proprio account Twitter ufficiale. Come potete vedere in calce a questa news, il profilo social della Software House ha recentemente raggiunto i 10.000 follower. Per celebrare questo traguardo, era stata promesso un piccolo "regalo". Tuttavia, a quanto pare, la cosa sta richiedendo più tempo del previsto. In un secondo cinguettio, Capcom ha infatti affermato: "Quindi...preparare il regalo sta richiedendo un pò più del previsto. Volevamo avere qualcosa per queste feste, ma sembra che ci vorrà fino al nuovo anno. Promettiamo che abbiamo alcune cose in arrivo, perciò abbiate pazienza, ci scusiamo per il ritardo. Buone Vacanze!".

Solo pochi giorni fa, Capcom ha reso noto di star ampliando il proprio staff così da poter lavorare contemporaneamente a diversi titoli AAA. Tra questi, sarebbe già in sviluppo un gioco che, una volta annunciato, dovrebbe lasciare i videogiocatori a bocca aperta per lo stupore. Nessun'altra informazione in merito è stata ad ora rilasciata. Chissà che la sorpresa promessa dalla Software House non possa avere qualcosa a che fare con questo misterioso progetto?