Capcom ha già pronto il motore grafico per PS5 e Xbox Scarlett

La prossima generazione di console di Microsoft e Sony incombe sempre più, e Capcom fa sapere di essere già preparata al riguardo. Uno degli intoppi che più possono capitare nel passaggio tra una gen e l'altra è relativo al motore di gioco e agli strumenti utilizzati per sviluppare i giochi.

L'azienda però dovrebbe aver agito d'anticipo, ed il RE Engine, il motore proprietario di Capcom utilizzato per Resident Evil, è stato progettato specificamente per essere utilizzato sulle nuove console PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

"I giochi che abbiamo sviluppato con il RE Engine durante questa generazione hanno ricevuto critiche positive, e sin dagli albori della costruzione di questo motore, gli abbiamo dato la possibilità di essere aggiornato per lo sviluppo di giochi next-gen. per questo vediamo il RE Engine come uno dei nostri punti di forza, che contribuirà alla creazione dei nostri futuri giochi" hanno fatto sapere i vertici di Capcom.

Un'altra azienda che ha creato recentemente un nuovo game engine, con cui peraltro Capcom ha in progetto diverse collaborazioni, è proprio Microsoft: il team di sviluppo di Halo ha infatti creato l'ambizioso motore Slipspace, spendendo circa 500 milioni di dollari.

La next-gen insomma, anche grazie alla lungimiranza di alcuni produttori, sta entrando sempre più nel vivo.