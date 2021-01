Capcom: PS4 è ancora la piattaforma leader per le vendite

Capcom ha annunciato i risultati finanziari dell'anno fiscale 2020, dai quali emerge come PlayStation 4 rappresenti ancora la piattaforma più remunerativa per la casa di Osaka per quanto riguarda le vendite di videogiochi.

La compagnia ha venduto 3.3 milioni di giochi fisici per PS4, 1.15 milioni per Nintendo Switch e 300.000 copie su Xbox, vendite digitali escluse. In totale durante lo scorso anno fiscale Capcom ha distribuito 4.95 milioni di videogiochi i quali hanno fruttato vendite per 12.9 miliardi di yen, il settore digitale ha invece fruttato 42.6 miliardi di yen grazie al download di 20.50 milioni di giochi.

Il digitale rappresenta quindi un volume d'affari importante per Capcom, nonostante la compagnia generi numeri di assoluto rilievo anche sul mercato fisico. Per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2021) Capcom ha rivisto le stime sui profitti grazie al buon successo di Resident Evil 3 Remake, alle buone vendite di MH World e Iceborne ed al prossimo arrivo di Monster Hunter Rise, disponibile dal 26 marzo, a pochi giorni dalla chiusura dell'anno fiscale.

Resident Evil Village uscirà invece a maggio con l'obiettivo di spingere le vendite all'inizio del nuovo anno fiscale e registrare così un primo trimestre positivo per quanto riguarda gli incassi.