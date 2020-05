Capcom: PS4 è la piattaforma di riferimento per le vendite fisiche

Dall'ultima riunione con gli azionisti di Capcom emerge un grafico che mostra come PlayStation 4 sia attualmente la piattaforma di riferimento per la compagnia, con la maggior parte dei giochi fisici venduti proprio sulla console Sony.

Durante il terzo trimestre dell'ultimo anno fiscale i giochi per PlayStation 4 hanno rappresentato il 66% delle vendite totali, il 23% è appannaggio di Nintendo Switch mentre il 6% di Xbox One, la percentuale restante è suddivisa tra le altre piattaforme, tra cui il PC.

Questi dati non devono necessariamente stupire in negativo, ricordiamo come si parli unicamente di copie retail, su Personal Computer il business dei giochi fisici rappresenta da anni una percentuale minima del mercato e anche Microsoft si sta spostando sempre di più in questa direzione grazie al successo di Xbox Game Pass. Su PlayStation 4 le vendite digitali hanno superato quelle fisiche la scorsa estate ma il mercato retail resta comunque un focus importante nella strategia di Sony.

Capcom in questi ultimi anni ha pubblicato giochi di enorme successo tra cui Monster Hunter World che con 15 milioni di copie è diventato il gioco Capcom più venduto di sempre, numeri importanti anche per Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry V e Resident Evil 3 Remake, che si confermano i giochi più popolari dell'ultimo anno fiscale.