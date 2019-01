Capcom pubblica lo spaventoso trailer di lancio di Resident Evil 2 Remake

Dopo aver raccolto gli elogi della stampa di settore, i vertici di Capcom alimentano la già spasmodica attesa degli appassionati per l'uscita di Resident Evil 2 Remake confezionando un trailer di lancio che ben rappresenta l'orrore e le forti emozioni che sperimenteremo tra i fumosi vicoli di Raccoon City.

Il filmato propostoci dal colosso nipponico tratteggia nel migliore dei modi l'esperienza che vivremo interpretando Claire Redfield e Leon Kennedy nel corso di un'avventura che li vedrà alternarsi nella ricerca di una via di fuga da questo girone dantesco popolato da zombie ed enigmatiche creature.

Il sagace stratagemma narrativo utilizzato da Capcom per consentirci di assistere all'orrore di Raccoon City dalla prospettiva dei due protagonisti di RE2 sarà alla base delle novità stilistiche e di gameplay che andranno a tratteggiare l'offerta ludica del progetto.

Senza dilungarci oltre per non rovinarvi il piacere della scoperta, vi lasciamo al trailer di lancio di Resident Evil 2 Remake e vi ricordiamo che il kolossal a tinte oscure di Capcom sarà disponibile a partire dal 25 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sin dal day one si potrà accedere alle sfide dei mini-giochi con Hunk e Tofu, mentre in futuro è prevista la pubblicazione della modalità The Ghost Survivors attraverso un aggiornamento gratuito che interesserà tutte le versioni del titolo.