Capcom pubblicherà altri due grandi giochi Tripla A entro il 31 marzo 2019

Oltre alle pubblicazioni già confermate per l'anno fiscale in corso (come Street Fighter 30th Anniversary Collection e Mega Man 11) Capcom pubblicherà altri due "Major Titles" entro il 31 marzo 2019, come emerso dalla presentazione dei risultati finanziari della compagnia.

Al momento purtroppo non ci sono dettagli in merito, nel documento diffuso dalla casa di Osaka si parla solamente di "due grandi produzioni Tripla A" in arrivo entro la fine dell'anno fiscale, con ogni probabilità ne sapremo di più all'E3 di Los Angeles, in programma dal 12 al 14 giugno.

Secondo alcuni rumor, i due titoli in questione potrebbero essere Dead Rising 5 (o un reboot della serie) e il tanto rumoreggiato Devil May Cry 5, mentre appare improbabile che il tanto atteso remake di Resident Evil 2 possa uscire entro i primi mesi del 2019, considerando che la campagna marketing non è ancora iniziata. A margine, Capcom ha ribadito come Monster Hunter World sia il gioco più venduto nella storia della compagnia, con 7.9 milioni di copie distribuite al 16 aprile 2018.