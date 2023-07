Capcom pubblicherà entro marzo 2024 un misterioso gioco che venderà 'milioni di copie'

Nel mentre la compagnia continua a godersi il successo delle sue più grandi serie videoludiche come Resident Evil, Street Fighter e Monster Hunter, sembra che Capcom abbia in programma di rincarare la dose con un misterioso titolo non ancora annunciato.

Come riportato dal giornalista di Bloomberg Takashi Moshizuki, sembra proprio che Capcom abbia confermato di voler lanciare entro marzo 2024, ovvero entro la conclusione dell'anno fiscale, un gioco che "venderà milioni di copie". Sfortunatamente le informazioni si limitano a questo e non ci danno indizi concreti su che tipo di progetto possa essere, ma sappiamo che si tratta di un gioco non ancora presentato dalla compagnia nipponica.

Secondo alcuni il sospettato numero uno è il sequel di Monster Hunter World. L'hunting game, che ha segnato il ritorno su home console della serie nel 2018, ha riscosso un successo straripante e, dopo l'espansione Iceborne, potrebbe aver spinto Capcom a realizzare un seguito vero e proprio. Durante lo scorso anno sono emersi i primi rumor su Monster Hunter Paradise, quello che potrebbe essere il nome del progetto in via di sviluppo nei pressi degli studi della casa di Osaka. Al momento, in ogni caso, non possiamo fare altro che speculare al riguardo ed attendere che Capcom faccia ufficialmente il suo annuncio.