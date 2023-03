Capcom Publisher Sale: grandi offerte su Steam, tra Monster Hunter e non solo

Mentre si attende con trepidante attesa l'arrivo del remake di Resident Evil 4 che è pronto a regalare grandi sorprese, Capcom ha dato il via a una importante campagna di sconti su Steam per la maggior parte delle IP presenti sullo store digitale di Valve, raggiungendo un risparmio totale sui singoli prodotti che arriva fino all'87%.

Quali sono i giochi attualmente in sconto? Nella lista delle IP che hanno ricevuto un abbassamento di prezzo per l'occasione figurano grandi nomi dell'industria videoludica: parliamo, ad esempio, della Gold Edition di Resident Evil Village, del Bundle contenente Monster Hunter Rise e la relativa espansione Sunbreak, The Great Ace Attorney Chronicles e non solo.

Qui di seguito vi riportiamo la lista di alcuni dei giochi attualmente acquistabili ad un prezzo ridotto rispetto a quello di listino:

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto pari al 50%;

Resident Evil Village Gold Edition è adesso acquistabile a soli 29,99 euro, rispetto agli iniziali 49,99 euro;

The Great Ace Attorney Chronicles passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto applicato pari al 50%;

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition è ora disponibile a 15,87 euro;

Resident Evil 7 Biohazard può essere comprato, grazie ai Capcom Publisher Sale, a soli 7,99 euro;

Resident Evil 3 Remake è ora dsponibile a 9,99 euro, rispetto al prezzo iniziale di 39,99 euro;

Monster Hunter Rise+Monster Hunter Rise Sunbreak è ora acquistabile a soli 49,69 euro. Rispetto al prezzo di listino di 69,99 euro, è stata applicata una scontistica pari al 29%;

Monster Hunter Rise (versione base del gioco) è ora aquistabile a 19,99 euro;

Monster Hunter Rise Deluxe Edition è venduto per l'occasione a soli 25,01 euro, con uno sconto pari al 55%;

Monster Hunter World Iceborne Master Edition è disponibile a 34,99 euro;

Ace Attorney Turnabout Collection è venduto al prezzo di 29,99 euro;

Street Fighter V: Champion Edition + Season 5 premium pass bundle è ora venduto a soli 19,20 euro.

La lista completa riporta anche altri brand iconici provenienti dal mondo Capcom, come nel caso di Devil May Cry, Dead Rising, Mega Man, ecc. Nell'attesa che la line-up di titoli dell'azienda si espanda il prossimo 24 marzo 2023 con l'arrivo del remake del quarto capitolo dell'iconico franchise survival-horror dell'azienda in questione, vi invitiamo a recuperare la nostra intervista al director e al producer di Resident Evil 4 Remake.