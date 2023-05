Capcom registra un'annata da record: Resident Evil 4 e Monster Hunter Rise veri mattatori

L'ultimo anno fiscale si è rivelato un grande successo per Capcom, che lo ha chiuso al meglio con il lancio di Resident Evil 4 Remake e che gode anche degli importanti risultati commerciali fatti registrare da Monster Hunter Rise e dalla sua espansione Sunbreak.

Nell'ultimo anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2023, la casa di Osaka ha registrato vendite nette pari a 126 miliardi di yen (940 milioni di dollari), con una crescita del 14% rispetto ai risultati dell'annata precedente. Aumento simile anche per gli incassi netti, pari a 36,7 miliardi di yen (273 milioni di dollari) e maggiori del 13% in confronto al precedente anno fiscale.

Questi notevoli risultati hanno ricevuto una grossa spinta dal debutto di Resident Evil 4 Remake avvenuto lo scorso 24 marzo: sappiamo che Resident Evil 4 Remake ha sfondato il tetto delle 4 milioni di copie distribuite, ma ora Capcom ci fa sapere che le vendite effettive del gioco ammontano a 3,75 milioni, raggiunte già pochi giorni dopo l'esordio sul mercato. Anche Monster Hunter Rise continua ad ottenere grandi riscontri con ulteriori 3,7 milioni di copie vendute, mentre Monster Hunter Rise Sunbreak ha toccato quota 5,45 milioni di unità.

Complessivamente, inoltre, Capcom ha venduto 41,7 milioni di giochi nel corso dei 12 mesi dell'ultimo anno fiscale, con giochi come i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 che sono addirittura cresciuti rispetto ad un anno prima in termini di unità vendute. La crescita è stata spinta in particolare dalla distribuzione digitale su PC e console, mentre la distribuzione di giochi ed accessori fisici è calata del 40% nell'ultimo anno fermandosi a 18 miliardi di yen (134 milioni di dollari). In discesa del 33% anche il settore mobile, che raggiunge 2,8 miliardi di yen (21 milioni di dollari).

Per il nuovo anno fiscale, Capcom prevede di raggiungere vendite nette per 140 miliardi di yen (+11%) ed incassi netti per 40 miliardi di yen (+9%). Si prevedono inoltre un totale di 45 milioni di giochi venduti, trainati da nuove uscite importanti come Exoprimal e Street Fighter 6. A proposito del nuovo Picchiaduro, Capcom ha stimato 10 milioni di copie vendute per Street Fighter 6 nel corso del suo ciclo vitale, mostrando dunque grandissima fiducia nei confronti del gioco.