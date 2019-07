Capcom registra il marchio New World Into the Depths!

Capcom ha registrato il marchio Shinsekai Into the Depths/New World Into the Depths in Europa, con registrazione attesa a breve anche in Giappone e Nord America. Di cosa potrebbe trattarsi esattamente?

Difficile dirlo poichè la casa di Osaka non ha annunciato nulla a riguardo, secondo alcune speculazioni New World Into the Depths sarebbe il nome di una nuova IP simile a Yakuza di SEGA mentre altri optano per il nuovo titolo ufficiale di Deep Down, inoltre c'è chi ipotizza una nuova espansione per Monster Hunter World e addirittura Dragon's Dogma 2.

Non ci resta che attendere eventuali annunci a riguardo, per il momento tutto tace in casa Capcom anche se sappiamo che la compagnia sta sviluppando nuovi progetti, tra cui probabilmente anche un titolo destinato a PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Di cosa potrebbe trattarsi secondo voi?