Capcom registra il marchio Pragmatica: nuova IP o sequel in arrivo?

Nelle ultime ore ha scatenato il caos tra i fan la scoperta di un nuovo marchio registrato da Capcom, il quale prende il nome di Pragmatica. Sui forum sono in tantissimi gli utenti che stanno cercando di scoprire maggiori informazioni su quello che potrebbe essere tanto una nuova proprietà intellettuale quanto il sequel di una serie nota.

Purtroppo non si hanno dettagli concreti sui possibili legami che questo termine potrebbe avere con IP note al pubblico come Resident Evil, Dragon's Dogma, Dino Crisis o addirittura Deep Down. C'è addirittura chi pensa possa trattarsi di un nuovo titolo mobile. Tutto ciò che sappiamo al momento è che Pragmatica è stato registrato solo oggi in Europa e che l'azienda di Osaka è attualmente in attesa che una commissione esamini e accetti il marchio in questione.

Sappiamo dai rumor delle scorse settimane che Capcom è al lavoro non solo su Resident Evil 8 ma anche su un nuovo spin-off della serie che potrebbe approdare sulle console di prossima generazione. Pare inoltre che la software house sia molto soddisfatta delle vendite del Remake di Resident Evil 2 e, con Resident Evil 3 ormai alle porte, potrebbe prepararsi ad annunciare il sequel di serie come Ghosts n Goblins, Mega Man, Rival Schools e Strider. Tutti questi marchi sono infatti stati rinnovati di recente e potremmo presto sentirne parlare nuovamente.