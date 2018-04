Capcom ha registrato il marchio di Onimusha in diversi paesi

Sembra che Capcom potrebbe riprendere in mano la serie di Onimusha. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, infatti, il marchio del gioco è stato nuovamente registrato in Europa e in altri paesi come Messico, Canada, Filippine e Australia.

I trademark registrati comprendono i videogiochi (sia fisici che digitali), i giochi per smartphone e altri elementi associati come la musica e il merchandise. Tutte queste registrazioni sono state effettuate all'inizio di aprile, in tutti i casi presentando nient'altro che il marchio Onimusha (senza nessun numero o sottotitolo).

Non è chiaro se Capcom intenda rivelare un nuovo gioco della serie Onimusha, o se la compagnia stia semplicemente aggiornando le registrazione del proprio marchio. Ad ogni modo, un paio di anni fa Yoshinori Ono aveva confermato che il publisher stava discutendo sul possibile ritorno di Onimusha, facendo la seguente dichiarazione: "Ne stiamo solo parlando. Ora sono concentrato su Street Fighter V e non sono in una posizione che mi permette di lanciarmi nella stessa guerra con cui sono riuscito a dare il via allo sviluppo di Street Fighter IV. L'unica cosa che posso fare è rassicurare gli appassionati dicendo che i piani alti stanno attivamente discutendo del ritorno di vecchi brand. Sappiamo di aver bisogno di serie differenti e sono sicuro che in futuro verranno pubblicate notizie interessanti in questo senso. I titoli preferiti dei giocatori stanno per tornare."

A voi piacerebbe l'idea di un nuovo capitolo di Onimusa? Magari di un reboot o di un remake? Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli da Capcom.