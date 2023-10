Capcom: Resident Evil a 150 milioni di copie, grande successo per RE4 e Street Fighter 6

Capcom Corporation ha annunciato i risultati finanziari dello scorso trimestre fiscale, aggiornando anche i dati di vendita delle sue serie più popolari. Scopriamo così che Resident Evil ha tagliato quota 150 milioni di giochi venduti dal 1996 ad oggi mentre Monster Hunter raggiunge le 95 milioni di copie distribuite.

Nel trimestre in questione (dal primo luglio al 31 settembre 2023), Capcom ha venduto quattro milioni di giochi di Resident Evil, con Resident Evil 4 Remake a trainare questi dati, da solo l'ultimo esponente della saga ha piazzato 5,45 milioni di unità. Resident Evil 2 Remake piazza 1.18 milioni di unità mentre Resident Evil 3 Remake raggiunge le 970.000 copie vendute nell'ultimo trimestre.

Street Fighter 6 raggiunge quota 2.56 milioni di copie vendute, in totale la serie raggiungere e supera le 52 milioni di unità distribuite. Buon risultato anche per Mega-Man Battle Network Legacy Collection con 1.42 milioni di unità distribuite.

La casa di Osaka chiude il trimestre in maniera positiva con ricavi in aumento del 52% su base annua e un utile netto in aumento del 56.7% sempre su base annua. Nel trimestre indicato, Capcom ha distribuito 22.6 milioni di videogiochi con un aumento di 1.3 milioni rispetto allo stesso periodo del 2022.