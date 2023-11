Capcom: Resident Evil 150 milioni, Monster Hunter 95, bene Dragon's Dogma e Devil May Cry

Capcom ha annunciato che la serie Resident Evil ha piazzato oltre 150 milioni di copie dal 1996 ad oggi, risultando così il franchise di maggior successo della casa di Osaka. Ottimi risultati anche per Monster Hunter, Mega Man e Devil May Cry.

Nello specifico, scopriamo che Monster Hunter raggiunge quota 95 milioni di copie vendute dal 2004, Mega Man supera le 40 milioni di unità mentre Devil May Cry si ferma a 30 milioni. Di seguito i dati diffusi da Capcom, con accanto la variazione rispetto all'ultima rilevazione effettuata.

Monster Hunter Serie

Monster Hunter World – 19.1M +100K

Monster Hunter Rise – 13.6M +400K

Monster Hunter World: Iceborne – 10.70M +200K

Monster Hunter Rise: Sunbreak – 6.5M +400K

Resident Evil

Resident Evil 2 Remake – 13.1M +500K

Resident Evil 7 – 12.7M +300K

Resident Evil 5 (PC/Legacy) – 8.9M +100K

Resident Evil 6 (PC/Legacy) – 8.9M +100K

Resident Evil Village – 8.7M +400K

Resident Evil 3 Remake – 8M +400K

Resident Evil 4 Remake – 5.4M +500K

Resident Evil Remake HD (PC/Legacy) – 4M +100K

Resident Evil 0 HD (PC/Legacy) – 4M +100K

Resident Evil Revelations 2 – 3.3M +100K

Resident Evil 4 (PS4/X1) – 3.1M +100K

Resident Evil 5 (PS4/X1) 2.9M +100K

Resident Evil Operation Raccoon City – 2.7M +100K

Resident Evil 4 Ultimate HD Edition (PC) – 2.7M +100K

Resident Evil Revelations (PC/Legacy) – 2.5M +100K

Resident Evil 6 (PS4/X1) – 2.5M +200K

Resident Evil 5: Gold Edition (PC/Legacy) – 2.4M +100K

Devil May Cry

Devil May Cry 5 – 7.4M +200K

DmC – 3M +100K

Devil May Cry 4: Special Edition – 2.5M +100K

Devil May Cry HD Collection – 1.6M +100K

Picchiaduro Capcom

Street Fighter 5 – 7.4M +100K

Street Fighter IV (PC/Legacy) – 3.5M +100K

Street Fighter 30th Anniversary Collection – 2.9M +100K

Street Fighter 6 – 2.4M +500K

Marvel vs. Capcom Infinite – 2.2M +100K

Ultra Street Fighter 4 (PC/Legacy) 2M +100K

Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 – 1.7M +100K

Altri giochi Capcom

Dead Rising 3 – 3.4M +100K

Dragon’s Dogma Dark Arisen (PC/Legacy) – 3.2M +100K

Dead Rising 2 (PC/Legacy) – 3.2M +100K

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – 2.6M +300K

Dragon's Dogma Dark Arisen (PS4/X1) – 2.2M +100K

Capcom Arcade Stadium – 1.6M +300K

Mega Man Legacy Collection – 1.5M +100K

Mega Man X Legacy Collection – 1.1M +100K

Capcom Arcade Stadium 2 – 1.1M

Ottimi risultati anche per i picchiaduro Capcom, con Street Fighter 6 che supera le 2.4 milioni di copie e Street Fighter V a 7.4 milioni di unità distribuite. La serie Dragon's Dogma supera le 7.5 milioni di copie, un buon auspicio per il lancio di Dragon's Dogma 2, in arrivo presumibilmente nel 2024 o 2025.