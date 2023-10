Capcom, Resident Evil 2 e 3 Remake fanno centro: quanto hanno venduto i due giochi?

Gli scorsi giorni sono stati essenziali per il gran numero di informazioni emerse dal mondo Capcom con i 150 milioni di copie di Resident Evil e il grande successo di RE4 e Street Fighter 6. Eppure, il traguardo tagliato dalla software house nipponica Capcom è molto importante anche per due progetti nello specifico: Resident Evil 2 e 3 Remake.

Non molto tempo fa ci siamo posti una domanda: qual è il Resident Evil più venduto di sempre, RE2 Remake o RE7? Dai dati emersi nei due mesi precedenti, il primo dei tre progetti di re-interpretazione di alcuni dei capisaldi della serie aveva conseguito un risultato pari a 12.60 milioni di copie, che però è cambiato nelle settimane: Resident Evil 2 Remake è ora a quota 13.13 milioni di unità.

E Resident Evil 3 Remake? Bene ma non benissimo, se messo a raffronto con l'iterazione precedente: Capcom ha piazzato 8.04 milioni di copie di Resident Evil 3 in tutto il mondo, raggiungendo comunque un risultato più che positivo per un titolo che è stato in parte divisivo per i più irriducibili della serie. Con le oltre 20 milioni di unità totali conseguite nel loro insieme, Resident Evil 2 e 3 Remake sono stati dei giochi molto importanti per Capcom, a dimostrazione di come il pubblico sia interessato a rivivere le più importanti esperienze videoludiche del passato.