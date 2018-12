Capcom: Resident Evil 2 esiste perché abbiamo ascoltato i fan

Dopo i turbolenti anni passati, sembra che Capcom abbia finalmente finalmente ritrovato la bussola: la compagnia nipponica è infatti riuscita a riconquistare i suoi fan proponendo giochi di alto livello come Resident Evil 7: Biohazard e Monster Hunter: World, e si appresta a lanciare nel 2019 alcuni dei titoli più attesi in assoluto.

Stiamo ovviamente parlando di Devil May Cry 5 e Resident Evil 2: in merito a quest'ultimo, è apparso sul PlayStation Blog un nuovo post ufficiale con cui il produttore Tsuyoshi Kanda ha parlato dei motivi che hanno spinto Capcom a mettersi al lavoro sul remake del classico survival horror originariamente pubblicato nel 1998 su PlayStation One.

"Per molte persone, Resident Evil 2 è sempre stato uno dei capitoli preferiti della serie. I fan ci hanno chiesto a gran voce di ricrearlo e ripensarlo per le piattaforme attuali… E noi li abbiamo ascoltati", sono state le sue dichiarazioni. Kanda ha addirittura ringraziato i fan che, grazie alla loro incessante passione per il franchise, hanno fatto capire a Capcom quanto questo capitolo fosse amato e ancora desiderato da tutti.

Il team di sviluppo non vuole assolutamente tradire le aspettative della community, ed è per questo motivo che ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario per proporre un'esperienza di gioco che non solo sarà rifinita in ogni suo aspetto, ma proporrà anche enigmi, incontri, e altri elementi inediti rispetto alla versione originale. A tal proposito, Kanda ha aggiunto: "Ammettiamolo… Se già sai che in un survival horror c’è un Licker dietro l’angolo, dov’è il divertimento?".

Ricordiamo che Resident Evil 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 25 gennaio 2019.