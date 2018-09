Capcom: Resident Evil 2 vanta una cura della grafica vicina agli standard cinematografici

In una recente intervista concessa a Metro GameCentral, il game director Kazunori Kadoi ed il producer Tsuyoshi Kanda sono tornati a discutere di Resident Evil 2, l'atteso rifacimento di uno dei classici più amati nella storia di Capcom.

Nello specifico, si è parlato della qualità grafica del gioco, del suo impatto estetico, e delle tecniche che gli sviluppatori hanno adottato per portare il livello qualitativo del lavoro vicino a quello che possiamo ammirare nell'industria cinematografica.

"Il RE Engine è lo stesso utilizzato per Resident Evil 7. Nel processo di sviluppare diversi giochi con questo, siamo diventati più abili nell'utilizzarlo, nell'ottimizzarlo e nel migliorarlo man mano che proseguiamo. Quindi siamo lieti che abbiate notato un miglioramento da Resident Evil 7. Le nostre parole chiave per i nostri concept grafici sono questa volta "umidità" e "oscurità". E stiamo cercando di renderli quasi tangibili, con il gore umido che osservate a schermo. Non è solo gore colorato di rosso, sembra davvero realistico e salta fuori dallo schermo verso di te. Il realismo riguarda anche i personaggi. Abbiamo utilizzato la fotogrammetria per scannerizzare i modelli e aggiungerli nel gioco, e quindi animarli. Quindi penso che ogni aspetto a schermo dia quasi la sensazione di essere al livello qualitativo di un film".

Resident Evil 2 sarà pubblicato il 25 gennaio 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Una nuova immagine ha mostrato il rinnovato design estetico di Ada Wong.